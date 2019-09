Sobota, 14. septembra 2019

V nižinskem pasu in ob morju bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Možna bo le občasna koprenasta oblačnost. V hribih bo zmerno oblačno do spremenljivo, v Predalpah v glavnem zaradi nizke oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo sončno, prehodno bo spet zapihala šibka burja. Drugod se bo oblačnost povečala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER