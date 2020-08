Sobota, 15. avgusta 2020

Spremenljivo oblačno bo, več sonca bo v jutranjih urah predvsem ob obali. Popoldne bodo povsod možne padavine ali nevihte.

----------------- NAPOVED DANES – SLO -----------------

Dopoldne bo deloma sončno, popoldne in v noči pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možni bodo krajevni nalivi.

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj C.

---------------- NAPOVED JUTRI – OSMER ----------------

Sprva bo oblačno z občasnimi padavinami, v teku jutra pa se bo vreme izboljšalo. Čez dan bo rahlo pooblačeno, proti večeru pa bodo možne padavine v hribih.

----------------- NAPOVED JUTRI – SLO -----------------

Jutri dopoldne se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER