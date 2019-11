Sobota, 16. novembra 2019

Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in severnim Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta bo v noči na soboto prešla Slovenijo. Pred njo priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri toplejši in vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme; dopoldne bo vreme stabilnejše in v glavnem brez padavin. Ob morju in v nižinskem pasu se bodo pojavljale tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1200-1400 m. Na obalnem območju bo od popoldneva pihal zmeren vzhodni do severovzhodni veter.

Oblačno bo. Dopoldne bodo padavine oslabele, popoldne pa se bodo znova okrepile. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER