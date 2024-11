Sobota, 23. novembra 2024

Jasno bo. Zjutraj bo mrzlo in bo povsod zmrzovalo, razen na obali. Vetrovi bodo v glavnem šibki. Ponoči in zjutraj bodo v visokogorju pihali še okrepljeni in mrzli vetrovi severozahodne smeri.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -3, v krajih s snežno odejo lahko tudi nižje, ob morju malo nad 0 stopinj C. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.