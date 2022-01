Sreda, 19. januarja 2022

V hribih bo prevladovala zmerna oblačnost, v nižinskem pasu in na obali pa bo več spremenljive oblačnosti. Oblačnost bo gostejša od popoldneva. Pojavljale se bodo meglice.

Na Primorskem se bo pooblačilo. Drugod bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER