Sreda, 6. marca 2024

Jutri bo oblačno. Že ponoči bodo ob morju možne zmerne padavine, obilne pa v gorah in po ravninah. Meja sneženja bo na 1000-1400 m. Napoved za popoldne je še negotova: možna bodo obdobja brez padavin, predvsem v nižinah in ob morju, zvečer pa zmerne padavine in sneženje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.