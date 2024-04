Torek, 23. aprila 2024

Do jutra bo prevladovalo pretežno oblačno vreme z zmernimi padavinami. Ponoči bo meja sneženja okrog 400 - 600 m, nato se bo dvignila do okrog 1000 m. Čez dan bodo možne padavine, a tudi delne razjasnitve. Dopoldan bo pihala zmerna burja, ki bo predvsem na Kraški planoti in na Tržaškem okrepljene jakosti, popoldne pa bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo še nekoliko pod dolgoletnim povprečjem.

Danes bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino okoli 1000 m. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.