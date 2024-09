Torek, 24. septembra 2024

Nad vzhodno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo in severnim Sredozemljem pa dva plitva ciklona z vremensko fronto, ki se pomika proti Italiji. Z jugozahodnikom k nam priteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo pretežno oblačno. Proti zahodnemu delu dežele se bo jasnilo, proti vzhodu pa bodo popoldne možne krajevne padavine in plohe.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Pogostejše bodo v zahodnih krajih. Pihal bo južni do jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v vzhodnih krajih do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.