Nad srednjo in vzhodno Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkim vetrom zahodnih smeri vlažen zrak.

Danes in jutri bo pretežno jasno in vse bolj vroče.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA