2. Grubla Trail vabi gorske tekače na preizkus zmogljivosti v dolino Glinščice

Vse je že skoraj nared za drugo izvedbo tekmovanja v gorskem teku Grubla Trail oziroma Trail kaštelirjev, ki je že lani požel velik uspeh. Tekmovanje bo v soboto zjutraj, start je predviden ob 10. uri na prireditvenem prostoru Hribenca v Zabrežcu. Organizator je tržaško društvo Evinrude, ki lahko računa na podporo Občine Dolina in Dežele FJK.

Tekači imajo na voljo dve trasi, in sicer14-kilometrski tekmovalni tek s 600 metri višinske razlike ter 6-kilometrski netekmovalni tek z 200 metri višinske razlike. Trasa daljšega teka je čezmejna. Uvodni del poteka po kolesarski stezi Cottur, sledita spust proti Botaču in vzpon do Beke. Najbolj panoramski del teka bo potekal na Malem Krasu, s katerega se bodo tekači spustili do dna doline Glinščice. Trasa bo šla mimo koče Premuda, zadnji izziv pa bo predstavljal vzpon na vrh Svetega Mihaela, od koder bo le še zadnji odsek do cilja na Hribenci. Časovni limit znaša tri ure. Na lanski prvi izvedbi sta slavila Riccardo Sterni in Nicol Guidolin. Več informacij in prijave na spletni strani www.euromarathon.it.