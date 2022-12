90 % kluba Pallacanestro Trieste odslej v lasti Američanov

Ameriški investicijski sklad CSG (Cotogna Sports Group) bo od januarja prevzel 90-odstotkov lastništva tržaškega košarkarskega kluba Pallacanestro Trieste, preostalih 10-odstotkov pa ostaja v lasti lokalnih investitorjev.

Gre za pomemben premik na športni sceni, po besedah predsednika Maria Ghiaccija edinstveni v Italiji. CSG je novoustanovljeni sklad, ki ga sestavlja skupina ameriških investitorjev, ki že dalj časa delujejo na športnem področju, imajo zato kar nekaj izkušenj in komeptenc, tudi v kontekstu lige NBA. Na spletni strani se obenem prestavljajo kot tisti, ki razvijajo popoln športni koncept, ki predvideva učinkovito organizacijo, komunikacije in marketing, pozornost do navijačev, zasledovanje rezultatov, pa tudi razvoj mladinskega sektorja.

Pallacanestro Trieste bo prvi evropski klub, s katerim bodo sodelovali. Kot je povedal glavni ustanovitelj sklada Richard de Meo, so se po analizi evropskega trga odločili za tržaški klub, ki ima vse željene značilnosti, od ekipe, infrastruktur, pa tudi zanimivo geografsko pozicijo in pa zgodovino. »Želimo si postopno rast kluba, ciljamo na nastop v evropskih pokalih, stremimo pa tudi po tem, da bi posodobili organizacijsko plat kluba, marketing in komunikacijo, oplemenititi želimo tudi tehnični sektor s pomočjo vezi, ki jih imamo z ligo NBA,« je povedal prvi mož, ki je še poudaril, da prevzem večinskega lastnitva poteka ob spoštvoanju vseha, kar je bilo doslej storjeno z očitno zelo omejenimi razpoložljivimi sredstvi.