Absolutna naslova smučarjema Mladine in Devina

V deželnem turistično-smučarskem središču Forni di Sopra v Karniji so danes uspešno speljali do konca 42. zamejsko smučarsko prvenstvo Pokal ZSŠDI, ki ga je letos organiziral SK Brdina. Na dobro urejeni progi Cimacuta in (končno) v solidnih zimskih razmerah sta se z zamejskim naslovom okitila Anja Sosič (ŠD Mladina) in Christian Taucer (SK Devin). V mladinski konkurenci pa sta bila najboljša Ivana Presl (ŠD Mladina) in Gabriele Pauli (ŠD Mladina). Na društveni lestvici je največ točk osvojila kriška Mladina, ki ji sledijo Devin, Brdina, Planinska družina Benečija in SPDG. Kriško društvo je največ točk osvojilo tudi v mladinski konkurenci. Druga je bila Brdina, tretji Devin, četrti SPDG in nazadnje še Planinska družina Benečija.

Dodati moramo, da so se organizatorji in prijatelji pred začetkom zamejskega smučarskega prvenstva na slikovit in občuten način spomnili na dolgoletnega člana openskega društva Erika Šuberja.