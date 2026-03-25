Osvojili zlato medaljo in doumeli, da je zgodbe konec

Jugoslovanskim šampionom, ki so ob prehodu iz 80. v 90. leta preteklega stoletja kraljevali v evropski in svetovni košarki, se je obetalo še kar nekaj let uspehov. Bili so še mladi, ob talentu in izvrstni tehniki je bil njihov adut moštveni duh, zakoreninjen v prijateljstvu. Ampak tega sanjskega moštva je bilo naenkrat konec, ko je skupna država na lepem razpadla.

Tisti burni junijski dnevi leta 1991, ko sta Slovenija in Hrvaška razglasili neodvisnost, reprezentanca izginjajoče države pa je pod zastavo z zvezdo ravno osvajala evropsko zlato v Rimu, so v fokusu dokumentarca Izgubljeni Dream Team (The Lost Dream Team) splitskega režiserja Jureta Pavlovića, hrvaško-srbsko-slovensko-italijanske koprodukcije iz leta 2025. Film – v Italiji je dostopen na platformah Sky Sport in NOW – so v petek v sodelovanju z društvom La Cappella Underground predvajali v polni tržaški kinodvorani Ariston ob prisotnosti režiserja in producentke Chiare Galloni, večer sta dopolnila košarkarski trener Bogdan Tanjević in komentator Sergio Tavčar, s katerima se je pogovarjal novinar Raffaele Baldini.

Daljši članek lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika