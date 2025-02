Alen Carli namesto Fabia Jurincicha

Že ves teden se je (konkretno) šušljalo, danes pa je prišlo do uradne potrditve: Fabio Jurincich ni več trener Sistiane Sesljana, ki nastopa v skupini B promocijske lige. Po slabem nastopu v zadnjem krogu, ko so »delfini« igrali le neodločeno z zadnjeuvrščenim Unionom 91 (2:2), je prišlo do zamenjave. Jurincicha bo že na jutrišnji (sobotni) prvenstveni tekmi proti tržaški ekipi Trieste Victory Academy na klopi zamenjal nekdanji branilec Sesljana Alen Carli, ki je obenem v Vižovljah vodja mladinskega sektorja ter tudi selektor reprezentance Slovencev v Italiji. Carli je med tednom že vodil treninge članske ekipe. Sistiana Sesljan bo na umetni travi pri Svetem Sergiju v Trstu igral jutri (v soboto) ob 16.30.