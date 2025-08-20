Aleš Česen z avstrijskim soplezalcem prvi na še neosvojenem šesttisočaku

Slovenski vrhunski alpinist Aleš Česen je v navezi z avstrijskim soplezalcem Lukasom Wörlejem konec julija opravil prvi pristop na doslej še neosvojeno goro Cherireen Sar, 6224 metrov nad morjem, v Karakorumu, so danes sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Člana slovensko-avstrijske naveze sta se na vrh povzpela 29. julija po preplezani 2400-metrski prvenstveni smeri Chicken Hunt oz. Lov na kokoši na zahodni strani gore nad redko obiskanim ledenikom Hurdopin v Pakistanu.

Prav zaradi odmaknjenosti prejemnik dveh zlatih cepinov tokratno alpinistično odpravo ocenjuje kot popoln izlet v neznano in poudarja, da je bistvo alpinizma avantura. Največji izziv odprave v Pakistan je bilo po njegovih besedah najti sprejemljivo varno smer in ujeti kratko vremensko okno.

Preplezano smer sta ocenila z D po francoski lestvici. »Ko smo dosegli bazni tabor, smo pogrešali sveže piščančje meso. Na aklimatizacijski turi sva z Lukasom na območju tabora opazila kar nekaj gorskih kokoši in tako smo bolj za šalo kot zares poskusili ujeti nekaj svežega mesa. Mislim, da mi ni treba razlagati, da je bil lov precej daleč od uspešnega,« je Česen za spletno stran PZS pojasnil, zakaj sta prvenstveno smer poimenovala po perutnini.

»Okoli pol treh zjutraj sva startala v oblačno noč. Ob sončnem vzhodu na okoli 5400 metrov naju je ujela manjša snežna nevihta. Najin optimizem se je poplačal kakšno uro pozneje, ko se je začelo vedriti in vreme je ostalo fantastično cel preostali vzpon. Plezala sva po delikatnem skalnem skrotju manjših tehničnih težav (do IV) do višine okoli 5500 metrov. Nad to višino sva dosegla sneg in led in razmere za plezanje so bile bolj kot ne idealne. V snegu sva plezala strmine do 80 stopinj. Čeprav plezanje v alpinističnem smislu ni bilo zelo zahtevno, je predvsem pri plezanju navzdol bila potrebna popolna zbranost, saj ledena zahodna pobočja niso dovoljevala nobene napake,« je zahteven vzpon opisal 43-letni Česen.

Po besedah prejemnika dveh zlatih cepinov in najuspešnejšega slovenskega alpinista v letih 2017, 2018 in 2024, je bil največji izziv tokratne odprave najti sprejemljivo varno smer in ujeti kratko vremensko okno.