Ali bo Triestino rešil kripto psiček Doge?

House of Doge, operativna roka Dogecoin Foundation, ki se ukvarja s milijardnimi posli s kriptovalutami, je od včeraj novi večinski delničar tržaškega C-ligaškega kluba Triestine. Pravzaprav gre za neke vrste revolucionaren dogodek, ki postavlja Trst na prvo mesto: Triestina je namreč prvi klub na evropskih tleh, ki bo v večinski lasti nekega svetovnega finančnega kripto sklada. Dogecoin Foundation namreč podpira kriptovaluto Dogecoin, katero na široko uporablja in promovira ameriški multimilijarder Elon Musk v vseh svojih podjetjih (Tesla v prvi vrsti). Dogecoin sta v vse bolj rastoči svet kriptodenarja »spustila« računalniška inženirja Billy Markus in Jackson Palmer leta 2013, nekaj let po uveljavi bolj znanega (in bogatega) kriptobrata Bitcoina. Za kroniko naj dodamo, da en Dogecoin je včeraj veljal 0,23 evra. Za primerjavo je treba odšteti za en Bitcoin 99 tisoč evrov.

Prihod novega strateškega finančnega partnerja naj bi torej odpihal črne oblake nad tržaškim klubom. Prihodnji teden naj bi tako obnovili vodstvo kluba in določili novega predsednika. Ben Rosenzweig je, kot smo že poročali, odstopil.

Triestina bo medtem danes ob 15. uri igrala tekmo 4. kroga v skupini A C-lige v gosteh proti ekipi Lumezzane, ki je v treh krogih prav tolikokrat zapustila igrišče poražena. Triestina bo danes računala na doprinos vseh nogometašev, ki so se pridružili zadnji teden. Klub je ta teden pričakoval tudi prihod Škofjota in nekdanjega slovenskega reprezentanta Domna Črnigoja, ki pa še ni podpisal pogodbe.