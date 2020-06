Allianz podaljšal sodelovanje s trenerjem Dalmassonom

Allianz Pallacanestro Trieste je podaljšal sodelovanje s trenerjem Dalmassonom. Vest je sporočil predsednik Mario Ghiacci, ki je med drugim izjavil, da tržaški klub danes uradno odpira svoj kupoprodajni trg, in to ravno s potrditvijo pogodbe s trenerjem Eugeniom Dalmassonom. Dosedanjo pogodbo so spremenili v »ena plus ena«. Upravni svet tržaškega prvoligaša je sporočil, da je tržaški klub izbral trenerja Dalmassona že decembra 2019 po porazu proti Trentu. Tedaj so po temeljitem soočanju in presoji Dalmassonovih načrtov sklenili, da bodo nadaljevali skupno pot. »Sezona 2019-2020 se je zaradi covida-19 zaključila ravno v trenutku, ko je bilo potrebno, da ekipa odreagira«, je povedal Dalmasson, »svoje obveznosti pa želim pripeljati do konca, zato sem tukaj.«