Ambiciozen načrt za košarkarsko bodočnost Trsta

V košarkarskem Trstu je zapihal nov veter, ki prinaša val svežine in navdušenja. Včeraj so se na tiskovni konferenci v dvorani Allianz Dome predstavili novi lastniki kluba Pallacanestro Trieste. Gre za člane ameriškega investicijskega sklada Cotogna Sport Group (CSG) oziroma njene italijanske veje CSGI, ki je po večmesečnih pogajanjih postal večinski lastnik tržaškega A-ligaša. Novi predsednik je Richard de Meo, ki je prevzel štafetno palico iz rok Maria Ghiaccija. Slednji ostaja član upravnega odbora v vlogi podpredsednika, ob tem pa bo še naprej tudi generalni direktor kluba.

Predvsem Ghiaccijeva zasluga je, da je Pallacanestro Trieste začel novo poglavje v svoji zgodovini. »Lahko smo izredno ponosni, da nas je CSG izbral za preboj na evropski trg. Dokazali, da smo resen in zdrav klub, in prav to je prepričalo nove lastnike. Ponosen sem na to, kar smo storili v zadnjih letih in da smo klub predali izjemno motiviranim in ambicioznim podjetnikom. Zato je zdaj čas za navdušenje, nočem slišati dvomljivcev. V Trstu imamo priložnost, ki je ne smemo zapraviti,« je uvodoma dejal Ghiacci.

Pallacanestro Trieste je prvi evropski klub, v katerega vstopa CSG, ki je že vrsto let aktiven v ligi NBA in ostalih ameriških športnih panogah. »Resda smo Trst izbrali na podlagi znanstvene analize, razliko pa sta na koncu naredila mesto in klub. Prevzela sta nas tako strateška lega Trsta kot sama športna palača, seveda pa ne moremo mimo ljudi, ki delajo in živijo za Pallacanestro Trieste. Želimo dvigniti raven kluba in ekipo popeljati do evropskih pokalov. Do tega pa bomo prišli postopoma. Zastavili smo si dolgoročen projekt, ki bo v prvi vrsti slonel na trajnosti, gospodarski samozadostnosti in inovaciji,« je dejal predsednik Richard de Meo, ki je uvodoma pozdravil v tekoči italijanščini.

