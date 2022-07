»Angležinje v rahli prednosti, kakovost se je zelo dvignila«

O letošnjem ženskem evropskem prvenstvu, ki se bo zaključil z današnjim finalom med Anglijo in Nemčijo, ter o ženskem nogometu nasploh smo se pogovorili s trenerjem Mariom Adamičem. Selektor nogometne reprezentance Slovencev v Italiji ima večletne izkušnje s vodenjem ženskih ekip. Najpomembnejše uspehe je Adamič dosegel na klopi Polisportive San Marco iz Ribiškega naselja pred približno dvajsetimi leti. Iz takratne članske ekipe, ki jo je vodil štiri sezone, se je do A-lige prebilo kar 13 igralk, med katerimi tudi današnja kapetanke italijanske reprezentance Sara Gama.

Kdo je favorit finalnega obračuna na EP med Anglijo in Nemčijo?

Ekipi sta si enakovredni, po mojem mnenju pa je Anglija v rahli prednosti. Angležinje igrajo učinkovito v napadu, na Wembleyju pa bodo imele dodatno podporo domačih navijačev. To in dejstvo, da lovijo svoj prvi evropski naslov, jim bo dalo dodatne motivacije.

Vas je na letošnjem EP kdo posebno presenetil ali razočaral?

Pozitivno sta me presenetili Španija in Francija. Obe reprezentanci sta prikazali lepo in briljantno igro. Najdlje pa so se na koncu vendarle prebile tiste ekipe, ki so prikazale bolj moški slog nogometa. Proti koncu turnirja sta prišli na dan predvsem telesna in taktična priprava, čeprav so morda bile nekatere ekipe tehnično bolj podkovane.

Velika mednarodna tekmovanja pripomorejo predvsem k rasti popularnosti ženskega nogometa. Velja to tudi za kakovost?

Kakovost ženskega nogometa se je v zadnjih letih močno dvignila, ne le na evropski ravni ampak tudi na italijanski. Igra je postala dopadljiva. Osebno pa mi je bolj všeč nogomet, ki so ga dekleta predvajala pred leti in ki je slonel predvsem na tehniki. Zdaj pa je igra bolj agresivna. Lahko bi rekel, da je moška komponenta prišla v ospredje, tako kot v drugih panogah, od odbojke do tenisa. Vsekakor bodo med gledanjem finala EP prišli na svoj račun čisto vsi ljubitelji nogometa, tudi tisti, ki jim je ženski nekoliko bolj tuj.

V Italiji je moški nogomet daleč pred ženskim. Zakaj pa jev nekaterih drugih državah ženski nogomet veliko bolj razvit?

V ZDA je na primer nogomet izključno ženski šport, moški nogomet pa ima velike težave pri preboju. V severnih državah pa je razvitost odvisna od večje razvitosti športne kulture. Prisotna je večja odprtost, odločilno razliko pa naredi šolski sistem športa. V Italiji ni še nekaj običajnega, da dekleta igrajo nogomet, čeprav se stvari tudi pri nas spreminjajo. Nogometna zveza v zadnjih letih veliko dela na tem, na rezultate pa bo treba še malo počakati. Italija nima slabe reprezentance, na letošnjem EP pa ji je nekaj zmanjkalo. Tu mislim na nekoliko zgrešen pristop in na nekatere pomembne odsotnosti.