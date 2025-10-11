Anna Turel zablestela na debiju v evropskem pokalu

Goriška košarkarica Anna Turel je na debiju v Fibinem EuroCupu zablestela. K domači zmagi ekipe Dinamo Sassari proti dubrovniškemu ŽKK Ragusa z gladkim 80:53 je 23-letna branilka prispevala 14 točk (3:3 prosti meti, 1:3 za dve točki, 3:6 za tri). V nekaj več kot 23 minutah, ki jih je preživela na igrišču, je Turel v statistike vpisala še pet skokov in štiri pridobljene žoge, kar ji je na koncu naneslo statistični indeks 16. Dinamo Sassari je vključen v H, v kateri sta poleg ŽKK Ragusa še francoski BLMA iz Lattesa pri Montpellieru in češki KP Brno.

Turel, ki je med poletjem prestopila iz Faenze v Sassari, je nadvse pozitivno začela tudi nastope v italijanski A1-ligi. Ob sobotni domači zmagi Dinama proti ekipi San Martino di Lupari s 76:64 je Goričanka dosegla 9 točk. Čeprav tekme ni začela v prvi peterki, je na igrišču prebila 23 minut. V današnjem drugem krogu prve italijanske lige bo Sassari, ki ga vodi trener Paolo Citrini, gostoval v Tortoni.