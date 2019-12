Anže Kopitar dosegel odločilni zadetek

Anže Kopitar je minuto in pol pred iztekom podaljška dosegel odločilni zadetek in popeljal hokejiste Los Angeles Kings do zmage v gosteh s 4:3 proti ekipi Boston Bruins. Gostje so vodili z 1:0 in z 2:1, na koncu pa podaljšek izsilili z golom za 3:3 dve minuti pred koncem rednega dela. Za podaljšek je poskrbel Matt Roy, za končno veselje gostov pa v 64. minuti s svojim 14. golom v sezoni Kopitar. Hrušičan je na ledu preživel 24:12 minute in na gol nasprotnega vratarja sprožil le en strel, ki je bil odločilen za šesti poraz Bostona v zadnjih sedmih tekem.