Anže Kopitar prehitel legendarnega Wayna Gretzkyja

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v severnoameriški ligi NHL s sinočnjima zadetkoma prehitel legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja in se povzpel na četrto mesto na klubski lestvici. Svojo ekipo Los Angeles Kings je sinoči popeljal do zmage s 4:2. Po tekmi je novinarjem v smehu med drugim povedal, da je sicer legendarni Kanadčan za dosežek potreboval le 400 tekem, medtem ko jih je sam veliko več, kakorkoli že, pa da gre za veliko stvar. Zagotovo pa drugih njegovih rekordov v karieri ne bo izboljšal, je še pripomnil.