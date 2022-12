Anže Lanišek spet najboljši

Najboljši slovenski smučarski skakalec to zimo Anže Lanišek (272,8 točke) je v nemškem Titisee-Neustadtu ugnal vso konkurenco in osvojil svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu. Na drugo mesto se je s petega po prvi seriji prebil najboljši skakalec to sezono Poljak Dawid Kubacki (271,5), tretji je bil Nemec Karl Geiger (269,2).

V finalu so sicer nastopili le trije slovenski skakalci. Timi Zajc (240,4 točke) je s 15. mesta po polovici tekme v finalu napredoval na 12. mesto, Žiga Jelar (236,3 točke) pa je bil na koncu 16., kar je njegova najboljša uvrstitev to sezono.

Peter Prevc, ki je v prvi seriji nastopil v zelo slabih razmerah, je ostal brez finala na 33. mestu, Lovro Kos pa je bil 36. Že v dopoldanskih kvalifikacijah je obstal Domen Prevc.