Artistica '81 v pričakovanju nastopa Tee Ugrin

Tržaški klub Artistica ‘81 letos že 20. sezono zapored tekmuje v najvišji A1-ligi. Začetek je bil nadvse uspešen, saj je tržaška ekipa na prvi etapi ekipnega prvenstva v Anconi osvojila visoko tretjem mesto, zaostala je le za neulovljivo Brixio in Civitavecchio. Na prvi od treh etap sicer ni nastopila zastavonoša Tea Ugrin, 23 let, saj tačas še lovi pravo formo, da bo lahko ekipi doprinesla pomembne točke v nadaljevanju sezone. »Zaradi drugih obveznosti, študija in treniranja mlajših selekcij pri klubu, še pridobivam pravo formo. Obveznosti in študij motoričnih ved me vsak dan močno zaposlijo, zato treniram dnevno največ dve uri in pol, več ne zmorem,« je priznala dvakratna italijanska prvakinja (2013 in 2015), ki so ji poškodbe onemogočile nadaljnje uspehe.

Njeno mesto so na prvi tekmi A1-lige prevzele mlajše tekmovalke. V Anconi so nastopile Tržačanki Giovanna Novel in Anna Danieli, Videmčanka Vittoria Usoni, ki trenira v Trstu že četrto sezono, Benedetta Gava in Maddalena Magrini iz kluba v Sacileju so k tržaškemu klubu pristopile letos, kot posojena tekmovalka pa nastopa s Trstom tudi Chiara Vincenzi. »Cilj je preboj med najboljših šest ekip v Italiji. Lani nam je spodletelo zaradi različnih težav, letos pa upamo, da bomo med šesterico,« je napovedala Tea Ugrin. Sama bo ekipi priskočila na pomoč še na tretji, zadnji etapi državnega prvenstva v Neaplju konec aprila. Tudi letos vaje pripravlja na gredi in bradlji, kjer je od nekdaj najboljša.

Naslednja etapa bo že ta konec tedna v Turinu