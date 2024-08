Avstralec Groves drugič slavil na Vuelti, Roglič v času glavnine

Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec 14. etape dirke po Španiji. Na trasi od Villafranca del Bierza do Villablina (200,4 km) je bil najboljši po sprintu glavnine. Na sicer razgibani trasi, a očitno ne prezahtevni za sprinterje, je po nekaj težavah s kolesom na spustu varno v času glavnine končal slovenski as Primož Roglič.

Štiriintridesetletni Kisovčan (Red Bull-BORA-hansgrohe) je moral na spustu z zadnjega klanca dneva zamenjati kolo. S kolesom moštvenega kolega Kolumbijca Daniela Martineza je vseeno zanesljivo ujel glavnino in v času te na 40. mestu prečkal ciljno črto.

V skupnem seštevku posledično ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Avstralec Ben O’Connor (Decathlon AG2R), ki ima pred Rogličem 1:21 minute naskoka, na tretjem mestu pa je Španec Enric Mas (Movisatar) z zaostankom 3:01 minute.

V etapi tokrat ni prišlo do tako številčnega bega, kot v zadnjih dneh. V ospredju je bilo šest kolesarjev, ki pa si zaradi narekovanja ritma ekipe Visma-Lease a Bike niso nikoli prevozili več kot dve minuti in pol naskoka.

Tudi do vznožja zadnjega klanca na Puerto de Leitariegos (22,8 km/4,5 %) so imeli le dobro minuto naskoka, nizozemska ekipa pa je še naprej pripravljala teren za novo etapno zmago Van Aerta. Ubežnike so pri Visma-Lease a Biku ujeli, Van Aert pa je na vrhu prelaza vzel točke za majico najboljšega hribolazca, v kateri prav tako kot v točkovanju sprintov vodi.

Na spustu je imel tehnične težave s kolesom Roglič. Sposoditi si je moral Martinezovo kolo, ki je bil ves čas z njim. Kar nekaj časa je nato na odprtem spustu lovil glavnino. Vseeno je etapo končal v času zmagovalca.

V sprintu je imel po relativno mirnem dnevu največ moči Groves, ki je na letošnji Vuelti dobil drugo etapo. Tesno je ugnal Van Aerta, medtem ko je bil tretji Novozelandec Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

V nedeljo bo na sporedu zelo zahtevna etapa od Infiesta do vrha Cuitu Negruja (142,9 km). Zadnji klanec, ki spada med asturijske velikane, je dolg kar 18,9 km s povprečnim naklonom 7,4 %. Posebej zahtevni pa so predvsem zadnji trije.