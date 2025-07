Barbiero na EP sedmi, Sterni na SP 23.

Sirenini jadralci so se minuli teden izkazali tudi na svetovnih in evropskih prvenstvih. Na evropskem mladinskem prvenstvu v razredu 420 je Noah Samuel Barbiero z Matteom Mionijem osvojil 7. mesto med evropskimi moškimi posadkami, na svetovnem mladinskem prvenstvu v razredu ilca 4 pa je Zala Sterni osvojila 23. mesto med dekleti. Članica TPK Sirena Mija Škerlavaj, ki sicer tekmuje za portoroški JK Pirat, pa je na mladinskem evropskem prvenstvu v razredu 470 s sojadralcem Martinom Frasom osvojila 12. mesto.

Na evropskem mladinskem prvenstvu v razredu 420 v Portu sta kot rečeno Sirenin jadralec Noah Samuel Barbiero in Matteo Mioni (SVBG) končala na 7. mestu med evropskimi moškimi posadkami. V absolutni konkurenci pa sta se uvrstila na 13. mesto med 128 posadkami, ki so se kvalificirale na prvenstvo. Med italijanskimi moškimi in mešanimi posadkami sta bila najboljša. Do zadnjega sta bila v igri za medaljo, a se jima je ta izmuznila po ponesrečenem zadnjem plovu, v katerem sta osvojila šele 28. mesto.

V istih vodah je na evropskem mladinskem prvenstvu v razredu 470 jadrala tudi članica TPKSirena Mija Škerlavaj, ki sicer tekmuje za portoroški JK Pirat, in se je s sojadralcem Martinom Frasom uvrstila na 12. mesto. Za las se jima tako ni uspelo uvrstiti v regato za kolajne, v kateri se je pomerilo prvih deset posadk. Tudi onadva sta dosegla več uvrstitev v deseterico, in sicer drugo mesto, dve tretji in deseto. Zmagala je francoska dvojica Lomane Valade-Julien Bunel.

Sterni napredovala od EP

Zala Sterni je kot rečeno na svetovnem mladinskem prvenstvu v Los Angelesu osvojila 23. mesto med dekleti. Med evropskimi tekmovalkami se je uvrstila na 15. mesto, s čimer je izboljšala uvrstitev, ki jo je osvojila na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu na Poljskem, ko je bila 21. Med italijanskimi jadralkami je bila tretja.