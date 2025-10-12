Barcolana 57: Arca SGR tretjič zapored prva

BARCOLA 57 – V živo

10.00 na startni črti veter z jakostjo 6 vozlov, pred Miramarskim gradom 12 vozlov s sunki okrog 15 vozlov

10.30 začela se je Barcolana 57, jadrnic je 1865. Zaradi tehničnih težav ni neposrednega prenosa na Rai 2 in na Rai Sport. V živo pa si lahko ogledate Barcolano na Rai 3 Bis.

10.51 na obratu pri prvi boji, kjer je manj vetra, vodi Arca SGR Furia Benussija, na kateri je tudi nekdanji slovenski olimpijec Tomaž Čopi

10.53 skozi prvo bojo je odjadrala tudi Marta 07, na kateri krmari Marta Benussi

10.55 na prvi boji je na 3. mestu Prosecco Doc Shockwave 3 krmarja Mitje Kosmine, sledi mu Moro di Venezia

11.42 Na drugi boji še vedno vodi Arca SGR pred Marto 07. Na tretjem mestu je presenetljivo jadrnica Ancilla Domini (krmar Andrea Illy), četrta jadrnica Stonex (krmar Andrea Nevierov), 5. pa TuttaTrieste 2.Prosecco Doc že precej zaostaja (6. mesto), 7. mesto Guardia di Finanza, 8. Shining, 9. Anemos in 10. Moro di Venezia

11.54 Vsak čaš bodo prvi prijadrali na 3. bojo, kjer piha veter s hitrostjo 6 vozlov. Vodilna Arca ima hitrost 9.3.

12.01 Skozi tretjo bojo sta prijadrali Arca SGR (hitrost 11 vozlov) in Marta 07, za njima je prava luknja

12.13 Jadrnica Arca SGR ekipe Fast and Furios Sailing team, krmarja Furia Benussija, je prva prečkala ciljno črto pred Velikim trgom v Trstu (čas 1:43,42). Za Arco je tretja zaporedna zmaga na Barcolani, skupno pa četrta

12.23 Na 2. mesto se je uvrstila Marta 07, krmarke Marte Benussi. Furio Benussi je ob zmagi izjavil, da je za posadko perfektna regata. Srečo je dopolnila hči Marta, ki mu je bila celo dirko za petami.

12.41 Prosecco Doc Shockwave 3 krmarja Mitje Kosmine se je uvrstil na tretje mesto

12.55 na 4. mesto se je uvrstila jadrnica Nice Guardia di Finanza

12.59 Uvrstitve od 5. mesta: 5. Blue Next, 6. Shining, 7. Anemos II, 8. Ancilla Domini, 9. Tutta Trieste 2, 10. Adriatic Europa, 11. Anywave, 12. Fincantieri, na kateri je bil član posadke (navigator) Čupin jadralec Mirko Juretič