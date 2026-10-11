Barcolana 58 v živo: zmaga (četrta zaporedna) Arce Sgr, 2. Prosecco Doc, 3. Marta 07, slovenska jadrnica na 4. mestu

Barcolana 58 v živo:

Vrstni red: 1.⁠ ⁠Arca Sgr čas 1:05:09, na cilju ob 11:35:09; 2. Prosecco DOC Schockwave 3 1:08:35; 3.⁠ ⁠Marta 07 1:10:06; 4.⁠ ⁠Big Sky 1:16:45; 5.⁠ ⁠Manticore-Edilimpianti Trieste 1:18:47; 6.⁠ ⁠Fiamme Gialle Nice 1:20:22; 7.⁠ ⁠Woodpecker Cube - Generali 1:20:47; 8. ? in 1:25:53; 9.⁠ ⁠Grillo Parlante 1:26:15; 10. Medlog-MVN Ancilla Domini 1:26:57; 11.⁠ ⁠Anywave Safilens 1:27:47; 12.⁠ ⁠Corsara 1:28:32; 13.⁠ ⁠Kiwi 1:29:06; 14.⁠ ⁠Il Moro di Venezia 1:29:27; 15.⁠ ⁠Adriatic Europa 1:30:04; 16.⁠ ⁠Shining Marina Portorož 1:30:10

11.52 - 7. mesto: Generali (1.20:47)

11.51 - 6. mesto: Fiamme Gialle (1.20:22)

11.50 - 5. mesto: Edilimpianti (1.18:47)

11.48 - 4. mesto : slovenska jadrnica VO65 Big Sky (1.16:45) s krmarjem Marjanom Kočilo

11.40 - 3. mesto: Marta 07 (1.10:06)

11.39 - Na drugem mestu Prosecco Doc krmarja Mitje Kosmine (čas 1.08:35)

11.34 - Zmaga Arce Sgr krmarja Furia Benussija (čas 1 ura, 5 minut in 9 sekund). Četrta zaporedna zmaga (5. z Arco SGR) in skupno deveta.

11.32 - Mimo zadnje boje tudi Prosecco Doc, ki ima okrog 800 metrov zaostanka za Arco Sgr

11.28 - Arca Sgr jadra proti cilju. Novega rekorda regate sicer ne bo

11.23 - Prvouvrščena Arca Sgr jadra proti četrti zadnji boji

11.14 - Po tretji boji: 2. mesto Prosecco Doc, 3. mesto Marta 07 z zaostankom 39 sekund

11.11 - Arca je ravnokar objadrala tretjo bojo

11.05 - Arca Sgr veča prednost pred Proseccom Doc in Marto 07, ki se bori za drugo mesto

10.53 - Trenutni vrstni red Top 15: 1. Arca Sgr, 2. Prosecco Doc, 3. Marta 07., 4. Edilgroup, 5. Generali Woordpecker, 6. Big Sky, 7. Fiamme Gialle, 8. Grillo Parlante, 9. Corsara, 10. Fincantieri, 11. Anemos, 12. Shining, 13. Anywave, 14. Mori di Venezia, 15. Ancilla Domini

10.50 - Prvo bojo je prva objadrala Arca Sgr, Prosecco Doc že zaostaja.

10.40 - Arca SGR krmarja Furia Benussija (na krovu je taktik Slovenec Tomaž Čopi) je že izničila zaostanek.

10.35 - Po startu je vodstvo prevzela jadrnica Prosecco Doc s krmarjem Mitjo Kosmino. Slabši start Arce SGR.