Barcolana jezna na Genovo

Organizatorji Barcolane so razočarani. Med njimi je začuden predvsem predsednik SVBG Mitja Gialuz, saj je v četrtek izvedel, da so navtični sejem Salone di Genova zaradi koronavirusa prenesli s septembra na oktober. In to ravno v čas, ko Trst gosti najštevilnejšo regato na svetu. Barcolana bo letos med 3. in 13. oktobrom. »Pravijo, da so se organizatorji genovskega navtičnega sejma želeli s tem izogniti, da bi letošnje srečanje v Genovi sovpadalo s francoskim sejmom v Cannesu. A kaj, ko je Confindustria Nautica izbrala ravno čas, ko Trst zaživi z Barcolano. In tako ustvarila konkurenco namesto sinergij v duhu Made in Italy. Ne pozabimo, da sta to dva najpomembnejša dogodka navtičnega trga,« je bil oster Gialuz. Ko bi bili pravočasno obveščeni o spremembi datumov, bi se lahko z organizatorji sejma tudi dogovorili, meni vodja Barcolane. Navsezadnje je genovski sejem na sporedu dva tedna pred Barcolano, kar je omogočalo, da sta oba dogodka iztržila kar največ, tako z ekonomskega kot promocijskega vidika.