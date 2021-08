»Bitko smo izgubili, vojne pa še ne«

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić si je danes že zgodaj zjutraj ogledal posnetek polfinalne tekme olimpijskih iger proti Franciji. Zadnjo akcijo, ki bi lahko Sloveniji prinesla zmago, si je zavrtel petdesetkrat in prišel do zaključka, da je bilo vse storjeno, kot je treba. Pod košem pa ne bi smelo biti le Nicolasa Batuma, ki je blokiral met Klemna Prepeliča.

»Že takoj po tekmi je bila analiza v moji glavi. Verjamem, da sem tudi jaz delal napake, nekatere stvari bi lahko drugače speljali, ampak po tekmi je lahko biti general. V določenih trenutkih smo vsi skupaj vlekli poteze, za katere smo mislili, da so najboljše, s tem moram živeti. Menim pa, da je bila zagotovo zadnja akcija dobra, zanjo bi se spet odločil, fantje so vse storili, kot je treba, žal se je pojavil Batum. Ja, žogo sem pa res videl že v košu,« je na srečanju z novinarji v Tokiu dejal Sekulić.

Slovenske novinarje v Tokiu pa je poiskal tudi Klemen Prepelič, avtor zadnje neuspešne akcije proti Franciji. Košarkar je novinarje sam prosil za izjavo. »Sem oseba, ki se pred odgovornostjo nikoli ne skriva, ki živi za take trenutke. Včeraj se je zgodil padec. Izgubila se je bitka, ni pa se izgubila vojna in če bi nam 10. junija, ko smo se zbrali, kdo na papir napisal polfinale s Francijo, met za zmago in boj za tretje mesto z Avstralijo, verjamem, da bi to takrat vsak podpisal. Tudi navijači. Na vse, kar smo doslej naredil,smo lahko ponosni. A tukaj se ne želimo ustaviti.«

O samem polaganju pa je eden vidnejših reprezentantov v Tokiu dodal: »Neštetokrat sem ponoči premišljeval in verjamem, da se kaj dosti drugačeni dalo narediti. Odločil sme se za polaganje in mislim, da me razen Batuma in Goberta nihče od Francozov v tej akciji ne bi ustavil. Batum je eden najboljših evropskih igralcev in tudi njemu je treba priznati izjemno obrambo in iti naprej.«