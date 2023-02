Bloudkove nagrade prejemnikom olimpijskih medalj

Smučarski skakalci z ekipne tekme na olimpijskih igrah v Pekingu Peter in Cene Prevc ter Timi Zajc in Lovro Kos, alpski smučar Žan Kranjec in deskarja Tim Mastnak ter Gloria Kotnik so za lani osvojene olimpijske medalje dobili najvišja državna priznanja za šport za leto 2022, Bloudkove nagrade. Podelili so še 10 plaket.

Na 58. podelitvi, ki je bila na Brdu pri Kranju sta navzoče z nagovori pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poročilo je podal predsednika odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, vrhunski alpinist Viktor Grošelj.

Poleg štirih nagrad je odbor podelil tudi deset plaket, ki so jih za pomembne tekmovalne dosežke prejeli atlet Kristjan Čeh, svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska, strelca Boštjan in Jasmina Maček, osvojila sta bronasto medaljo v mešani ekipni tekmi v trapu na svetovnem prvenstvu, Maja Povšnar, svetovna prvakinja v ju-jitsu in jadralec Toni Vodišek, svetovni in evropski prvak v kajtanju.

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa so plakete prejeli Janez Hudej, Vladimir Sitar in Branko Terglav, za življenjsko delo v športu pa Branko Recek, Janez Slavič in Alojz Radelj.

Za lansko leto je odbor prejel 83 predlogov in obravnaval 79 nominirancev, sicer pa je bilo od leta 1965 dalje podeljenih že 1312 priznanj, od tega 306 nagrad in 1020 plaket. Za nagrade za 2022 je bilo podanih 39 predlogov, za plakete pa 24. Višina Bloudkove nagrade znaša 9000 evrov, za plakete pa 3000 evrov.