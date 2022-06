Bo Luka Dončić igral v Trstu?

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v sredo začela priprave pred zadnjima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023. Četo selektorja Aleksandra Sekulića čaka najprej 30. junija obračun s Hrvaško, tri dni kasneje pa še gostovanje na Švedskem. Pred tem pa bo na sporedu še prijateljska tekma v Trstu proti Italiji.

Po poročanju RTV slo je reprezentančno vodstvo vendarle dobilo informacije glede plačila zavarovalnih premij za igralce Lige NBA. Goran Dragić in Luka Dončić sta tako dobila tudi uradno dovoljenje za nastop v reprezentančnem dresu.

Kot piše STA se je Dragić, ki je v tem trenutku prosti igralec, ekipi pridružil v četrtek (danes) in bo torej po vsej verjetnosti igral tudi v Trstu, igralci lige NBA pod pogodbo pa se ekipnim pripravam lahko priključijo 27. junija. Dončić pa, po pisanju STA in drugih slovenskih medijev, bo delal po posebnem programu in se bo reprezentanci pridružil 27. junija, kar bi pomenilo, da ga v Trstu vsaj na igrišču ne bo.

Na spletni strani Sportklub sicer navajajo odgovor reprezetnančnega direktorja Mateja Likarja, ki pravi: »Po zadnjih informacijah se bo lahko ekipi priključil 27. 6. Trudimo se, da bi lahko prišel že pred tem. To je tudi igralčeva želja. Luka ima tudi uradno dovoljenje Dallasa, da lahko zaigra v obeh reprezentančnih oknih in na EuroBasketu. Če tega dovoljenja ne bi imel, bi lahko nastopil le na dveh od skupno treh akcij.«