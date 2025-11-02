Bogata športna nedelja: Kras, Juventina, Jadran in Soča SloVolley doma

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Repnu: Kras Repen – UFM
14.30 v Štandrežu: Juventina – Rive d’Arcano Flaibano
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Buji: Bujese – Sistiana Sesljan
1. AMATERSKA LIGA
14.30 na Opčinah: Opicina – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Bazovici: Zarja – CGS
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Doberdobu: Mladost – Vesna
14.30 v Trebčah: Primorec – Farra
14.30 na Proseku: Primorje 1924 – Bisiaca Romana B
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Oderzo
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB LokandaDevetak – Bassano Volley
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Repnu: SloVolleyStudio Vegliach – Travesio