Nedelja, 02 november 2025
Športna nedelja

Bogata športna nedelja: Kras, Juventina, Jadran in Soča SloVolley doma

Odbojkarji Soče SloVolley v B-ligi prvič pred domačim občinstvom v Nabrežini. V nogometnem prvenstvu 3. amaterske lige bo v Doberdobu derbi med Mladostjo in Vesno

Spletno uredništvo |
FJK |
2. nov. 2025 | 11:01
    Bogata športna nedelja: Kras, Juventina, Jadran in Soča SloVolley doma
    Kras bo danes ob 14.30 v Repnu gostil prvouvrščeni UFM iz Tržiča (NK KRAS REPEN)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Repnu: Kras Repen – UFM

14.30 v Štandrežu: Juventina – Rive d’Arcano Flaibano

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Buji: Bujese – Sistiana Sesljan

1. AMATERSKA LIGA

14.30 na Opčinah: Opicina – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Bazovici: Zarja – CGS

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Doberdobu: Mladost – Vesna

14.30 v Trebčah: Primorec – Farra

14.30 na Proseku: Primorje 1924 – Bisiaca Romana B

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Oderzo

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB LokandaDevetak – Bassano Volley

MOŠKA D-LIGA

17.00 v Repnu: SloVolleyStudio Vegliach – Travesio

