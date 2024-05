Bor in Dom zaključila z zmagama

KOŠARKA

Deželna divizija 1

Bor Radenska – Ronchi 72:56 (15:14, 32: 28, 55:41)

Bor: Savoia 0 (-, 0:1, 0:1), Nisić 1 (1:2, 0:1, 0:1), Gallocchio 6 (3:4, 0:1, 1:3), Možina 8 (0:2, 4:6, -), Pizziga 2 (-, 1:5, -), Sosić 15 (8:8, 2:7, 1:4), D. Zettin 3 (1:2, 1:2, 0:2), Venturini 18 (2:3, 5:9, 2:3), Lettieri 2 (-, 1:3, -), Skoko 2 (2:2, 0:1, 0), Finatti 15 (1:1, 4:6, 2:10). Trener: Kladnik.

Borovci so v pričakovanju finalnega četveroboja za naslov v deželni diviziji 1 premagali Ronchi, ki se je solidno upiral v uvodnih dveh četrtinah. Nato so košarkarji trenerja Klemna Kladnika z natančnimi meti »zbežali« nasprotniku in na koncu zasluženo zmagali.

Dom – Nord Caravan 87:72 (28:25, 51:48, 67:57, 87:72)

Dom: Demartin 0 (-, -, 0:1), Abrami 5 (1:2, 2:3, 0:1), Salvi 3 (-, 0:5, 1:3), G. Zavadlav 17 (-, 7:12, 1:3), M. Zavadlav 16 (-, 2:5, 4:5), Devetta 27 (2:4, 11:18, 1:3), Devetak 11 (1:3, 5:7, 0:1), Komic 2 (-, 1:3, 0:1), Dreas 6 (-, 3:3, -). Trener: Graziani.

Dom se je iz deželne divizije 1 (nekdanje D-lige) poslovil z zmago. Za svojo usodo so domovci izvedeli že med tednom, ko je Pallacanestro Trieste nadoknadil zaostalo tekmo in visoko zmagal. Kljub temu so Grazianijevi košarkarji tokrat igrali zbrano in zasluženo zmagali.