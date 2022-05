Bor Radenska nadigral Don Bosco

KOŠARKA

D-LIGA

Bor Radenska – Don Bosco 82:57 (27:20, 54:25, 69:42)

Bor: Bole 5 (-, 1:1, 1:2), Hollan 0 (-, 0:1, 0:2), P. Zettin 10 (2:2, 1:3, 2:3), Terčon 2 (-, 1:1, 0:3), Možina 11 (-, 4:5, 1:3), Pizziga 18 (4:6, 7:11, 0:1), Stopar 2 (-, 1:1, 0:1), D. Zettin 9 (2:2, 2:2, 1:4), Strle 4 (-, 2:5, -), Lettieri 8 (2:2, 3:8, -), Scocchi 13 (2:2, 1:1, 3:5). Trener: Krčalić.

Bor Radenska je še korak bližji napredovanju v C-ligo silver. V mestnem derbiju 27. kroga D-lige je svetoivanska ekipa prepričljivo ugnala Don Bosco. Odločilno prednost so si domači košarkarji priigrali v drugi četrtini, ki se je zaključila z delnim izidom 27:5. V tem delu so gostje zadeli le s prostih metov, Borova obramba je bila dejansko neprebojna.

Tekma se je sicer začela dokaj izenačeno. Don Bosco je v prvih desetih minutah zaigral zelo solidno, vseeno pa je Bor po koncu uvodne četrtine vodil s 27:20. Sledila je že omenjena druga četrtina, v kateri so Krčalićevi varovanci prikazali skorajda brezhibno igro (začeli so z delnim izidom 15:0). V obrambi so povsem onesposobili mlade nasprotnike, s hitrimi protinapadi in natančnimi meti z razdalje pa si priigrali visoko prednost in dejansko zapečatili zmago. Ritem igre je v nadaljevanju nekoliko padel. Na obeh straneh je bilo veliko napak in izgubljenih žog, domačini pa so lahko še vedno mirno nadzorovali potek igre. Don Bosco je tako kot v uvodnih minutah zaigral nekoliko bolj živahno, Bor pa je brez večjih težav ohranil visoko prednost do konca. Trener Krčalić je v zadnji četrtini poslal na igrišče tudi mlada Hollana in Stoparja, slednji se je tudi vpisal med strelce.

Bor tako ostaja na vrhu lestvice vzhodne skupine D-lige, čez teden dni pa bo na Stadionu 1. maja najbrž odločilna tekma za končno prvo mesto proti drugouvrščenemu Basket 4 Trieste.

Gradisca – Dom 75:68 (21:16, 41:38, 63:47)

Dom: Abrami 12 (2:3, 5:10, 0:1), Onesti 10 (-, 2:4, 2:4), Zavadlav 2 (2:2, 0:3, 0:1), Jakin 7 (3:5, 2:5, 0:3), Borsi 2 (-, 1:2, -), Čavdek 0 (-, -, -), Ballandini 20 (3:5, 7:11, 1:5), Salvi 11 (-, 4:7, 1:4), Urdih 4 (-, 2:5, -), Menis nv. Trener: Grbac.

Domovi košarkarji so na gostovanju v Gradišču utrpeli tesen poraz. Končni izid je bil 75:68 v korist domače peterke, ki je sicer po prvih treh četrtinah imela že 16 točk naskoka. V prvem polčasu je Dom kljub odstonosti centrske naveze Lazić-Cej zaigral zelo solidno. Sledila je tretja četrtina, v kateri gostje nikakor niso več našli poti do koša. V obrambi prav tako niso bili učinkoviti, saj je Gradisca tako kot v prvih dveh četrtinah tudi v tretji dosegla 21 točk (delni izid 21:9). Ko je že kazalo, da bo Dom utrpel visok poraz, so Abrami in soigralci zaigrali kot prerojeni in odločno začeli loviti nasprotnike. Ko je do konca manjkalo manj kot 5 minut igre so se približali le na 3 točke zaostanka (67:64), žal pa dokončnega priključka niso uspeli ujeti. V končnici so domačini natančno izvajali proste mete in se spet nekoliko oddaljili, na koncu pa slavili s 7 točkami prednosti. Ekipi se bosta med seboj spet pomerili v sredo ob 20. uri v Kulturnem domu. Odigrali bosta zaostalo tekmo 12. kroga.

»Lahko bi izgubili s precej večjo razliko, v zadnji četrtini pa smo bili celo spet v igri za zmago. Kljub temu, da smo imeli na koncu štiri košarkarje z dvomestnim številom točk in da smo igrali brez obeh centrov, je poraz izključno sad slabe igre v obrambi. V sredo bomo morali popraviti predvsem to,« je po tekmi dejal pomočnik Domovega trenerja Eriberto Dellisanti.