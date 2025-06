Bor Radenska napredoval v C-ligo

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Finale play-offa za napredovanje, tretja tekma

Bor Radenska – Ronchi Basket 80:76 (16:16, 32:28, 59:50)

Bor: Bole 0 (-, -, -), Nišić 4 (2:4, 1:1, 0:1), Gallocchio 9 (3:4, 0:1, 2:5), Možina 8 (-, 4:5, 0:2), Comar 10 (3:6, 2:11, 1:2), Fort 19 (4:6, 6:10, 1:3), Zettin 0 (-, -, 0:1), Lettieri 7 (3:3, 2:5, -), Maurel 10 (2:4, 4:5, -), Finatti 13 (-, 2:4, 3:6), Fi. Savoia in Fr. Savoia nv. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so v odločilni tretji tekmi finala play-offa deželne divizije 1 premagali Ronchi in tako dosegli napredovanje v C-ligo. Svetoivančani so pred nabito polnimi tribunami dvorane Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja po tesnem dvoboju slavili z izidom 80:76. V napeti končnici je bil odločilen Luca Gallocchio, ki je zadel trojko pri izenačenem izidu 74:74, nato pa zmago Bora zapečatil še tremi prostimi meti.

Današnja tekma je bila tako kot prvi dve zelo izenačena in se je odločila šele v zadnjih minutah. Borovi košarkarji so sicer večji del tekme rahlo vodili, gostje pa niso popuščali in držali stik z domačini. Pred zadnjo četrtino so si Kladnikovi varovanci priigrali 9 točk prednosti (59:50). Ta pa je nenadoma izpuhtela, ko je v Borovih vrstah padla koncentracija. Končnica je bila zelo napeta, saj je Ronchi izkoristil zmedo domačinov in tudi povedel. V končnici pa so Borovi košarkarji le strnili svoje vrste in se na koncu veselili zasluženega napredovanja v C-ligo.