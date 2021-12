Bor Radenska osmič zmagal

Gradisca – Bor Radenska 53:66 (14:25, 25:45, 40:64)

Bor: Bole 8 (1:1, 2:2, 1:1), G. Terčon 2 (-, 1:5, 0:2), Crevatin 3 (-, 0:1, 1:3), Možina 7 (2:2, 1:3, 1:5), Carcangiu 3 (-, 0:1, 1:2), D. Zettin 13 (2:3, 4:7, 1:3), Strle 11 (1:1, 5:5, 0:1), Lettieri 4 (-, 2:5, -), Scocchi 15 (2:4, 2:7, 3:9), P. Zettin nv. Trener: Saša Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska v letošnji sezoni ne poznajo poraza. V 10. krogu D-lige so v gosteh premagali tretjeuvrščeno Gradisco s 66:53 in vknjižili osmo zaporedno zmago. Varovanci trenerja Saše Krčalića so na igrišče stopili zelo zbrano in že po prvih desetih minutah vodili z 11 točkami razlike. Prednost so nato še povečali in odšli na glavni odmor s kar 20 točkami naskoka (45:25). Tudi v tretji četrtini so gostje prevladali tako v obrambi kot v napadu in pred zadnjmi desetimi minutami igre vodili za 24 točk. Zbranost je padla le v zadnji četrtini, v kateri so Bole in soigralci dosegli le dve točki, prednost pa je bila tako visoka, da končna zmaga ni bila nikoli v dvomu.

Svoj doprinos k zmagi Bora so prispevali prav vsi igralci. S 15 točkami je bil najboljši strelec kapetan Alessandro Scocchi, 13 točk je dodal Dimitri Zettin, blizu dvojnega dvojčka pa je bil center Tomaž Strle (11 točk in 9 skokov), ki je zadel vseh pet metov za dve točki.