V petek Peter Prevc gost SPDT

Slovensko planinsko društvo Trst tudi letos prireja niz pogovornih večerov Morje gora'/Ve(de)tte adriatiche, ki je prvič zaživel lani ob 120. obletnici ustanovitve SPDT. Ob podpori krovnih organizacij SKGZ in SSO ter Sklada Libero in Zora Polojaz se bo v Narodnem domu v Trstu in v Kavarni San Marco zvrstilo pet srečanj, ki jih bodo vodili novinarji, kulturniki in poznavalci gorskega sveta. Prvo bo na sporedu v petek ob 19.30 v Narodnem domu v Ul. Filzi v Trstu, kjer bo gostoval legendarni slovenski smučarski skakalec Peter Prevc. V svoji izjemni karieri je osvojil 12 kolajn na velikih tekmovanjih, od tega tretjino zlatih, veliki kristalni globus v sanjski sezoni 2015/16, tri male globuse za polete in zlatega orla. V svetovnem pokalu je nanizal 24 zmag in skupno kar 62 uvrstitev na zmagovalni oder. Na naslednjih srečanjih se bodo zvrstili še italijanski alpinist Hervé Barmasse (29. januarja), slovenski alpinist Aleš Česen (26. februarja), naveza Tomo Virk in Iztok Tomazin (11. marca) ter klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj (21. aprila).