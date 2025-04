Bor Radenska osvojil prvi polfinalni dvoboj s Servolano

Bor Radenska – Servolana 85:76 (22:19, 37:42, 61:60)

Bor: Brancati 5 (-, 1:2, 1:1), Nisić 0 (-, -, -), Gallocchio 9 (6:10, -, 1:4), Možina 9 (5:8, 2:4, 0:2), Comar 7 (-, 2:3, 1:4), Fort 12 (3:4, 3:9, 1:4), Zettin 7 (-, 2:2, 1:3), Lettieri 4 (4:4, 0:2, -), Maurel 11 (1:6, 6:8, 0:1), Finatti 21 (4:5, 4:5, 3:11), Fi. Savoia nv. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so v prvem polfinalnem obračunu play-offa deželne divizije 1 na domačem parketu po napeti tekmi s 85:76 premagali Servolano. Povratna tekma bo na sporedu v soboto ob 18. uri v športni dvorani na Judovcu (Altura).

Tekma se je za Kladnikovo ekipo dobro začela. Bor je takoj povedel in si ob koncu prve četrtine priigral 3 točke naskoka (22:19). V drugi četrtini je učinkovitost domače peterke nekoliko padla, kar je Servolana pridno izkoristila in na glavni odmor odšla s prednostjo petih točk (37:42). V tem delu je Bor zatajil predvsem v napadu, saj je v statistike vpisal veliko število izgubljenih žog.

Po prihodu iz slačilnic pa so kapetan Možina in soigralci zaigrali tako, kot znajo, in znova prevzeli vajeti igre v svoje roke. Na drugi strani so postali Škedenjci vse bolj živčni, tako da so si prislužili kar nekaj tehničnih napak. Zadnja četrtina se je začela z nešportno napako izkušenega Godine in novo tehnično napako za Servolano zaradi ugovarjanja, kar je bila le voda na mlin Borove peterke. Domači košarkarji so ob glasni podpori svojih navijačev, med katerimi je bilo veliko minikošarkarjev, ki so ravno minuli konec tedna osvojili drugo mesto na prestižnem turnirju Adriatica Cup v Pesaru, v končnici dodatno povečali prednost pred Servolano in zasluženo prišli do prve zmage v polfinalni seriji končnice za napredovanje v C-ligo.

K zmagi v napetem tržaškem derbiju so svoj delež prispevali čisto vsi Borovi košarkarji, še posebno dobro sta zaigrala Matteo Finatti, ki je bil z 21 točkami najboljši strelec domačinov, in mladi center Daniel Maurel, ki je tekmo sklenil z dvojnim dvojčkom (11 točk in 13 skokov).