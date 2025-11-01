Bor Radenska praznih rok v Vidmu, visoka zmaga Doma

C-LIGA

APU Udine – Bor Radenska 80:69 (17:24, 35:46, 57:55)

Bor: Gallocchio 10 (5:7, 1:2, 1:2), Možina 4 (1:4, 0:5, 1:2), Comar 4 (2:6, 1:3, 0:2), Fort 12 (3:4, 3:8, 1:2), Zettin 5 (2:2, 0:1, 1:2), Giustolisi 6 (-, 3:4, 0:2), Lo Duca 14 (-, 7:9, 0:1), Maurel 14 (3:7, 4:9, 1:1), Finatti 0 (-, -, 0:5).

V šestem krogu košarkarske C-lige je Bor Radenska na zahtevnem gostovanju v Vidmu utrpel četrto zmago v letošnji sezoni. Z izidom 80:69 je klonil proti mladinski ekipi videmskega prvoligaša APU.

Tekma se je za Borove košarkarje začela zelo dobro, saj so po prvi četrtini vodili s 7 točkami prednosti (17:24), na glavni odmor pa odšli z 11 točkami naskoka (35:46). V tretji četrtini je nato v ospredje prišel 17-letni slovenski branilec videmskega moštva Igor Stjepanović, ki je v desetih minutah zadel pet zaporednih trojk. Na njegovih krilih so domačini prevzeli pobudo in v zadnji četrtini zapečatili zasluženo zmago. Bor je sicer tudi tokrat zaigral v okrnjeni postavi, ob vsem tem pa je na slab strelski večer naletel glavni adut napada svetoivanske ekipe Matteo Finatti, ki se sploh ni vpisal med strelce.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Olimpia Gorizia 76:40 (25:8, 39:17, 61:26)

Dom: Salvi 24, D. Abrami 2, Devetta 5, G. Zavadlav 5, Devetak 4, Bernetič 4, P. Abrami 2, L. Pahor 8, Bressan 11, Calzavara 5, Pavlin 4, Tarantini 2. Trener. Bonetti.

V uvodnem nastopu v letošnji sezoni so košarkarji Doma v goriški skupini deželne divizije 2 z veliko lahkoto nadigrali skromno goriško Olimpio. Končni izid (časovno rekordno kratkega) dvoboja v telovadnici Kulturnega doma je bil 76:40 v korist domačinov.

Bonettijevi varovanci, med katerimi je v napadu izstopal predvsem Matija Salvi (24 točk), so že v prvi četrtini, ki so jo dobili z delnim izidom 25:8, zapečatili zmago. Razlika je v nadaljevanju le še naraščala, tako da je končna prednost domače peterke znašala kar 36 točk. Vsi Domovi košarkarji so se vpisali med strelce, svoji prvi točki v dresu članske ekipe je dosegel tudi mladi Alex Tarantini.