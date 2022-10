Bor Radenska prebil led

Longobardi Cividale – Bor Radenska 75:76 (15:17, 37:44, 57:66)

Bor: G. Terčon 6 (2:2, 2:2, 0:1), Lessing 5 (-, 1:2, 1:3), Mozina 4 (-, 2:3, -), Comar 4 (2:3, 1:2, 0:2), Nisić 8 (-, 4:7, 0:1), Tritta 3 (-, 0:1, 1:2), D. Zettin 13 (7:9, -, 2:4), Strle 6 (-, 3:7, -), Venturini 12 (-, 6:14, 0:3), Rajčič 15 (-, 3:6, 3:6). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so vknjižili prvo zmago v letošnji C-ligi silver. Na gostovanju v Čedadu so zasluženo premagali domačo peterko s 76:75. Tekma se za varovance trenerja Saše Krčalić (v vlogi pomočnika z njim sodeluje mladi tržiški trener Alberto Consolari) ni začela najbolje. Domačini so namreč silovito začeli in povedli z delnim izidom 10:0, gostje pa so kmalu zatem začeli nižati zaostanek in prvo četrtino zaključili z dvema točkama prednosti. Igra je bila hitra na obeh straneh igrišča, saj sta obe ekipi igrali z mlado postavo. Bor je v nadaljevanju tekme naskok še nekoliko povečal, v zadnji četrtini pa zdržal pritisku čedajskega moštva ter prišel do prve in povsem zaslužene prvenstvene zmage.

Bor je v primerjavi z začetkom sezone pokazal precejšen napredek, z učinkovito skupinsko igro pa v Čedadu le prebil led in vknjižil prvi par točk. Vsi Borovi košarkarji so prispevali svoj delež k zmagi in prav vsi so se tudi vpisali med strelce, kar potrjuje vse večjo uigranost mlade ekipe, v kateri pa se tudi veterana Strle in Rajčič (s 15 točkami tokrat prvi strelec Bora) dobro ujemata z mlajšimi soigralci.