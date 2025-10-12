Bor Radenska prebil led, Kontovel zmagal drugič zapored

KOŠARKA

C-LIGA, 3. krog

Bor Radenska – San Daniele 84:69 (37:7, 50:29, 68:54)

Bor: Brancati 13 (1:3, 5:7, 0:2), Gallocchio 4 (1:1, -, 1:4), Možina 3 (1:2, 1:4, 0:1), Comar 12 (3:3, 3:4, 1:1), Fort 6 (0:2, 3:7, 0:1), Zettin 2 (-, 1:2, 0:1), Giustolisi 0 (-, 0:2, 0:1), Lo Duca 29 (6:10, 11:16, 0:2), Finatti 15 (3:3, 0:1, 4:7), Fr. Savoia in Fi. Savoia nv. Trener: Saša Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v tretjem krogu C-lige prebili led. Po dveh zaporednih porazih so v prvem domačem nastopu v letošnji sezoni s 84:69 zanesljivo premagali San Daniele. Svetoivančani, ki jih je tokrat s klopi namesto trenerja Alberta Consolarija vodil športni vodja Saša Krčalić ob pomoči Almirja Kapa, so tekmo začeli z izjemno prvo četrtino, ki so jo dobili z »neverjetnim« delnim izidom 37:7.

V nadaljevanju tekme so se gostje iz Furlanije vendarle prebudili in znatno znižali zaostanek, ki pa je bil prevelik, da bi lahko ogrozili prvo zmago Bora. Domačini so nasprotnike ves čas držali na varni razdalji in z zrelo igro v zadnji četrtini prišli do zasluženega uspeha. Najboljši strelec tekme je bil z 29 točkami Borov krilni košarkar Giacomo Lo Duca, ki je v statistike vpisal tudi 10 točk in zelo dobro branil, ob njem sta dobro zaigrala predvsem Piero Brancati (13 točk) in Piero Comar (12).

B​​​or bo čez teden dni na Stadionu 1. maja v četrtem krogu C-lige gostil Cordenons.

DEŽELNA DIVIZIJA 1, 2. krog

Kontovel – Santos 69:67 (14:19, 26:36, 45:47)

Kontovel: Terčon 2 (-, 1:2, -), Belettini 0 8-, -, -), Rocchetti 4 (-, 2:5, -), Škerl 9 3:4, 3:6, 0:5), Mattiassich 7 (3:3, 2:2, 0:2), S. Regent 5 (3:6, 1:7, 0:1), De Petris 16 (4:4, 6:8, -), Salvi 0 (-, 0:1, 0:2), Vecchiet 0 (-, 0:2, -), G. Regent 0 (-, 0:2, -), Daneu 25 (2:2, 7:11, 3:6), Glavina nv. Trener: Peric.

Kontovel je v drugem krogu deželne divizije vknjižil drugo zaporedno zmago. Košarkarji trenerja Francesca Perica so na domačem parketu na Rouni pri Briščikih, kjer se je zbralo lepo število gledalcev, po tesnem dvoboju le za dve točki ugnali tržaški Santos. Končni izid je bil 69:67.

Tekma se za Kontovel, pri katerem je bil tudi tokrat odsoten Scocchi, ni začela najbolje. Gostje so izkoristili ohlapno obrambo domačinov in takoj povedli za 8 točk. V drugi četrtini se razmerje moči na igrišču bistveno ni spremenilo, v tretji pa so Peričevi varovanci na krilih dvojca Daneu-De Petris (41 točk v dveh) ujeli priključek. O zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina. V njej so domačini nadaljevali z dobro igro in v napeti končnici prišli do tesnega, a povsem zasluženega uspeha.

Kontovel bo tudi v naslednjem krogu zaigral pred domačim občinstvom, v soboto se bo pomeril s San Vitom.