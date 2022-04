Bor Radenska se je namučil

KOŠARKA

D-LIGA

Bor Radenska – Gradisca 63:56 (11:13, 32:28, 55:46)

Bor: Bole 14 (-, 1:1, 4:6), P. Zettin 4 (-, 2:7, 0:2), Terčon 0 (-, 0:3, 0:1), MOžina 8 (1:2, 2:4, 1:2), Pizziga 4 (-, 2:6, -), D. Zettin 4 (-, 2:6, -), Strle 8 (-, 4:8, 0:1), Lettieri 2 (-, 1:4, -), Scocchi 19 (2:2, 1:4, 5:8), Hollan nv. Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v 10. krogu povratnega dela D-lige na domačem igrišču premagali petouvrščeno Gradisco. Končni izid je bil 63:56, Svetoivančani pa so se morali pošteno potruditi, da so strli odpor gostujoče peterke.

Domačini so začeli dobro , čeprav so gostje ves čas rahlo vodili. Ob koncu druge četrtine je Bor prvič povedel in odšel na glavni odmor s 4 točkami naskoka (32:28). V uvodu tretje četrtine je Bor dvignil ritem igre in si v 6. minuti priigral 13 točk prednosti. Ko je že kazalo, da je zmaga na varnem, pa se je v igri Krčalićevih varovancev nekaj zataknilo. Gradisca je v zadnji četrtini izbrala consko postavitev v obrambi, kar je domačine povsem spravilo iz tira. Prvi koš so Strle in soigralci zadeli šele dobre tri minute pred koncem dvoboja. Pri izidu 57:56 je imel Bor le še eno točko naskoka. Na srečo pa je sledila pravočasna reakcija, tako da so se Borovi košarkarji na koncu vendarle veselili zelo pomembnega uspeha.

Med posamezniki sta bila tokrat strelsko razpoložena le Miran Bole, ki je zbral 14 točk z le dvema zgrešenima metoma (1:1 za dve točki, 4:6 za tri) in kapetan Scocchi, ki je bil z 19 točkami (5:8 za tri točke) najboljši strelec domače peterke. Vsi ostali so tokrat zaigrali pod svojimi sposobnostmi, kar se pri končnem razultatu na srečo ni poznalo.