Bor Radenska v C-ligi letos na številna dolga gostovanja

Deželna košarkarska zveza Fip je v torek objavila seznam ekip letošnje C-lige in formulo prvenstva za sezono 2025/26. V enotni meddeželni skupini je 14 ekip, med njimi tudi Bor Radenska, ki je v minuli sezoni zasluženo dosegel napredovanje iz deželne divizije 1 v C-ligo.

Poleg svetoivanske ekipe zastopa Tržaško le še BaskeTrieste, pet ekip je z Videmskega (Corno di Rosazzo, San Daniele, UEB Cividale, APU Udine in Collinare Basket Fagagna) in štiri s Pordenonskega (Cordenons, Humus Sacile, VIS Spilimbergo in Vallenoncello). Tri ekipe pa so iz Veneta, in sicer Caorle, San Donà in Pallacanestro Ormelle iz okolice Trevisa. Glede na seznam nastopajočih moštev čaka torej Borove košarkarje zahtevna sezona s številnimi dolgimi gostovanji.

Prvenstvo se bo začelo zadnji konec teden v septembru, končalo pa se bo zadnji konec tedna v marcu 2026. Na sporedu bo skupno 26 krogov. Novoletni premor bo med 22. decembrom in 1. januarjem.

Po koncu rednega dela se bo najboljših osem ekip uvrstilo v končnico za naslov, play-off bo potekal po klasični formuli. Zadnjeuvrščena ekipa bo neposredno izpadla v deželni divizijo 1, ekipe od 10. do 13. mesta pa bodo igrale v play-outu, po katerem bo še ena ekipa nazadovala v nižjo ligo. Devetouvrščena ekipa po rednem delu bo dosegla obstanek v C-ligi brez igranja dodatnih tekem.