Bor Radenska z levo roko

KOŠARKA

D-LIGA

Interclub Muggia – Bor Radenska 31:60 (6:20, 12:33, 25:49)

Bor: Bole 2 (-, 1:2, 0:1), Hollan 0 (-, -, 0:1), P. Zettin 8 (2:2, 0:2, 2:3), Terčon 6 (-, 0:1, 2:3), Možina 10 (1:3, 3:4, 1:1), Pizziga 7 (-, 2:7, 1:1), D. Zettin 14(1:1, 2:4, 3:6), Strle 2 (2:2, 0:2, -), Lettieri 2 (-, 1:6, -), Scocchi 9 (2:3, 1:2, 2:8). Trener: Krčalić.

Kot kaže končni izid, so Borovi košarkarji v gosteh nadigrali miljsko ekipo, proti kateri a so v prvem delu prvenstva doma le s težavo zmagali (74:70). Varovanci trenerja Krčalića pa so tokrat stopili na igrišče s pravim pristopom in že v prvi četrtini dopustili gostiteljem, da so dosegli le pičlih šest točk. Z dobro in zbrano igro so nadaljevali tudi v preostalem delu srečanja in na koncu visoko zmagali. Za lepo predstavo in povsem zasluženo zmago je treba pohvaliti prav vse Borove košarkarje, ki bodo že v sredo igrali v gosteh zaostalo tekmo pro Don Boscu. Proti istemu nasprotniku pa bodo igrali redni krog doma le dva dni pozneje (v petek).