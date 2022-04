Bor Radenska zmagal v Krminu, Dom v Tržiču

KOŠARKA

D-LIGA

Alba Cormons – Bor Radenska 61:66 (17:14, 30:30, 47:46)

Bor: Bole 0 (-, -, 0:1), P. Zettin 9 (2:3, 2:4, 1:1), Terčon 0 (-, 0:3, -), Možina 2 (2:2, 0:3, 0:1), Pizziga 12 (2:2, 5:9, -), D. Zettin 15 (-, 6:8, 1:7), Strle 3 (1:2, 1:3, 0:1), Lettieri 8 (-, 4:4, -), Scocchi 17 (3:4, 1:5, 4:9). Trener: Krčačlić.

Košarkarji Bora Radenska so v Krminu dosegli zelo pomembno zmago in tako ohranili prvo mesto v vzhodni skupini deželne D-lige. Po povsem izenačeni in zelo zanimivi tekmi so premagali Albo s 66:61. Kot se je v letošnji sezoni že nekajkrat zgodilo, so si Krčalićevi varovanci priborili zmago v končnici. V zadnjih minutah tekme je bil spet odločilen kapetan Scocchi, ki je zadel dve ključni trojki, za zmago pa je zaslužna celotna ekipa.

Da je bil dvoboj sila izenačen, pričajo delni izidi posameznih četrtin. Po prvih desetih minutah igre je Alba vodila za tri točke, ob koncu prvega polčasa pa je bil izid 30:30. V nadaljevanju sta se ekipi še naprej izmenjevali v vodstvu, le v uvodnih minutah zadnje četrtine si je Bor uspel priigrati 6 točk naskoka. Gostje so bili v obrambi zelo učinkoviti, domači košarkarji pa so z uspešnimi meti za tri točke bili v igri za zmago do konca tekme. V poslednjih minutah so Borovi košarkarji le zaustavili kakovostne nasprotnike in se veselili 17. zmage v sezoni.

Monfalcone – Dom 73:77 (24:14, 39:32, 54:58)

Dom: Devetak 2 (-, 1:2, -), Abrami 10 (3:3, 2:7, 1:2), Onesti 3 (-, -, 1:2), Zavadlav 11 (-, 1:3, 3:9), Cej 2 (2:2, 0:1, -), Borsi 0 (-, 0:2, -), Čavdek 2 (-, 1:2, -), Ballandini 1% (1.2, 7:11, 0:2), Urdih 9 (3.3, 3:3, -), Salvi 23 (4:5, 5:6, 3.8), Menis nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so v Tržiču odigrali eno boljših tekem v letošnji sezoni in po napetem dvoboju ugnali Monfalcone s 77:73. V prvem polčasu so bili domačini ves čas v vodstvu, tudi z dvomestnim številom točk, gostje pa so jim stalno dihali za ovratnik. V zaključku druge četrtine so Goričani zmanjšali zaostanek na 7 točk in v naletu nadaljevali tudi po izhodu iz slačilnic. V tretji četrtini so Abrami in soigralci zadevali z vseh položajev in prvič povedli. Monfalcone je zato v zadnji četrtini poskusil s consko obrambo, ki se jim je sprva tudi obrestovala. Domačini so si spet priigrali nekaj točk naskoka, v zadnjih dveh minutah pa so jih gostje najprej dohiteli, nato pa z nekaj zadetimi trojkami tudi povedli. Pri izidu 73:75 so imeli Tržičani na voljo zadnji napad, ki pa so ga zapravili. Dom je spet prišel do žoge, zmago pa je z dvema prostima metoma dve sekundi in pol pred koncem zapečatil Mattia Salvi, ki je bil s 23 točkami tudi najboljši Domov strelec.

»Za tokratno zmago je resnično zaslužna celotna ekipa. Vsi, ki so stopili na igrišče so zaigrali tako, kot je treba. Prav zaradi tega nismo občutili odsotnosti standardnega centra Dejana Lazića. S tem uspehom smo najbrž zapečatili obstanek, čeprav ta še ni matematičen,« je po tekmi dejal pomočnik trenerja Eriberto Dellisanti.