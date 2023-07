Bor se je odpovedal C-ligi, igral bo v nižji D-ligi

Seznam ekip v deželni košarkarski C-ligi je sicer tačas zelo okrnjen, saj je od 14 ekip, po zadnjih novicah, potrdilo nastop le devet ekip. Med njimi je tudi Kontovel, ligi pa so se že odpovedali Codroipo, Cus, Cervignano in Servolana.

Nazadnje je odpovedno pismo zvezi odposlal tudi Bor, ki je bil kljub izpadu na igrišču naposled ponovno vključen v C-ligo. Novico o mestu v C-ligi so pri Svetem Ivanu prejeli v začetku junija, šele pred kratkim pa je padla težka odločitev, da se višji ligi odpovejo. »Dolgo smo preverjali vse možnosti, saj bi radi še igrali v C-ligi. A smo ocenili, da je strošek vseeno previsok. Stroški se namreč nevzdržno večajo, prispevkov vseh vrst pa je vse manj. Naših igralcev imamo tudi zelo malo, zato bi šla že samo za sestavo ekipe res velika vsota,« je pojasnil potrjeni predsednik Edi Sosič in nadaljeval:»Delali bomo zdaj na tem, da bi v ekipo v nižji D-ligi vključili čim več naših mlajših igralcev. In upam, da se bomo na višjo raven vrnili čim prej.« Spomnimo, da je Bor v D-ligi igral že v sezoni 2021/22, iz katere pa je v isti sezoni tudi napredoval. Ekipo v D-ligi bodo še naprej zaupali Saši Krčaliću, pomočnik bo Alberto Consolari. Igralski kader bo močno spremenjen, a bo kaj več znano čez nekaj tednov. Priprave bodo začeli 21. avgusta.