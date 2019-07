Borovi atleti državni podprvaki v mnogoboju

Borovi atleti Roj Locatelli, Matija Pučnik in Peter Savron so se z ekipnega državnega prvenstva v mnogoboju vrnili z naslovom podprvakov med naraščajniki. V Chiariju v okolici Brescie so v konkurenci sedmih ekip dosegli končno drugo mesto s 13.640 točkami. Prvo mesto je zasedel klub Atletica Castell’Alfero (14.302), na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil klub La Galla Pontedera (13.186).

Po prvem tekmovalnem dnevu, ko so bile na vrsti tehnično manj zahtevne discipline, so Borovi atleti zasedali 5. mesto. V nedeljo je sledilo še preostalih pet disciplin, ki veljajo za tehnično bolj zahtevne. Locatelli, Pučnik in Savron so veliko točk pridobili predvsem v skoku s palico in metu kopja, z dobrim ekipnim nastopom v zaključnem teku na 1500 m pa so se na koncu uvrstili na končno drugo mesto.