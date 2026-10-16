Breg in Sokol začenjata svojo pot v deželni diviziji 2

Konec tedna se začenja košarkarska deželna divizija 2, ki je kot običajno v prvem delu pokrajinskega značaja. Skupine v Furlaniji - Julijski krajini so sicer tri: videmska, pordenonska in goriško/tržaška. V slednji nastopata obe slovenski ekipi, to sta dolinski Breg ter nabrežinski Sokol.

V uvodnem krogu bo Sokol (trenutno še brez pokrovitelja)danes ob 21.15 v telovadnici v Ul. Veronese gostoval pri tržaški Barcolani, Breg SV Impianti pa se bo v nedeljo ob 18.30 v Foljanu pomeril z domačim AIBI. Slovenski derbi, ki je v zadnjih sezonah vedno privabil številne navijače, bo na sporedu že v tretjem krogu, in sicer v soboto, 31. oktobra, v Nabrežini. Povratni obračun v Dolini bo 30. januarja.

Tako pri Bregu kot pri Sokolu med poletjem do večjih sprememb v postavi ni prišlo. Breg, ki ga še naprej vodi trener Dean Oberdan (pomaga mu Alek Zeriul), sta okrepila Ivan Gulič (lani pri Jadranu) in Daniel Maurel (lani pri Boru). Sokolu, pri kateremu sta si lanski vlogi zamenjala Marko Švab, zdaj glavni trener, in Alan Albanese, so se v letošnji sezoni pridružili Simone Bidoia, povratnika Matej Perčič in Cristian Visintin ter Luka Vremec.