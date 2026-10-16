Zalet ZKB s pomlajeno ekipo za miren obstanek v ženski C-ligi

Za odbojkarice Zaleta ZKB je napočil čas za začetek prvenstva. V uvodnem krogu C-lige se bodo jutri ob 18.30 v športni dvorani na Rouni pri Briščikih pomerile z Vivilom. Ekipa iz Ville Vicentine je v minuli sezoni končala redni del prvenstva na prvem mestu, nato pa izgubila v finalu play-offa in ostala brez napredovanja.

»Težjega začetka ne bi mogle imeti, po drugi strani pa se veselim tekme proti tako močnim nasprotnicam, saj bomo lahko takoj spoznale, koliko veljamo,« je o jutrišnjem krstnem nastopu v C-ligi 2026/27 dejala Zaletova trenerka Demi Vattovaz. Nekdanja podajalka združene ekipe bo letos opravljala izključno vlogo trenerke, potem ko je lani tudi igrala.

Primarni cilj Zaleta je tudi v letošnji sezoni obstanek v ligi, skrite želje pa so vendarle nekoliko bolj ambiciozne. »Imamo novo, pomlajeno ekipo, ki ima še precej neznank. Na Pokalu bazoviških žrtev so dekleta prikazala lepo in hitro igro. Na treningih se zelo trudijo in sem zelo zadovoljna z njihovim pristopom. Zdaj je sicer težko karkoli napovedati, saj ne poznamo dobro vseh ekip. Glavni cilj ostaja obstanek, za kar se bomo morale potruditi, če pa se nam bo vse izteklo po željah, bomo lahko merile tudi nekoliko višje,« je prepričana Vattovaz.